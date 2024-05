Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Toller Erfolg der Fußballer der Polizeidirektion Lüneburg

Lüneburg - Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag nahmen die Auswahlmannschaften der Frauen und Männer der Polizeidirektion Lüneburg an den nur alle zwei Jahre stattfindenden Niedersächsischen Polizeimeisterschaften im Fußball in Edewecht bei Oldenburg teil.

Hierbei errangen die Männer in spannenden und knappen Spielen den verdienten Turniersieg und dürfen sich nun Niedersachsenmeister nennen.

Die Mannschaft blieb im Turnier ungeschlagen und setzte sich bei strömenden Regen in den beiden Gruppenspielen mit 1:0 gegen die Zentrale Polizeidirektion und 0:0 gegen die Polizeidirektion Osnabrück, in den beiden Zwischenrundenspielen mit 1:1 gegen das LKA und 2:0 gegen die Polizeiakademie und im Finale mit einem 1:0 erneut gegen die Polizeidirektion aus Osnabrück durch.

Der Trainer der Auswahlmannschaft der Polizeidirektion Lüneburg - Kriminaloberkommissar Ralf Gienger - zeigte sich sehr stolz über die Art und Weise, wie man sich als Mannschaft auf und neben dem Spielfeld präsentierte. Einige der Spieler dürfen sich nun zurecht einen Platz im Kader der niedersächsischen Polizeiauswahl erhoffen, um die Landesfarben bei den Deutschen Polizeimeisterschaften zu vertreten.

Der letzte Triumph einer Lüneburger Polizeiauswahl bei den Meisterschaften liegt bereits 12 Jahre zurück.

Für die Mannschaft der Frauen von der PD Lüneburg reichte es zum 8. Platz.

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell