Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (14/2024) Spontanversammlung in der Göttinger Innenstadt - Funkstreifenwagen und Fensterscheiben durch Steinwürfe beschädigt

Göttingen (ots)

Göttingen, Innenstadt

Freitag, 12. Januar 2024, gegen 20.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Vorfeld der für Samstag angezeigten versammlungsrechtlichen Aktion "Versammlungsfreiheit statt Extremismus" mit mehreren Gegenkundgebungen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5690556) ist es Freitagabend (12.01.2024) in der Göttinger Innenstadt aus einer Spontanversammlung heraus zu Flaschen- und Steinwürfe auf einen Funkstreifenwagen der Polizei gekommen. An dem Wagen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Etwa gegen 20.00 Uhr hatten sich rund 40 gekleidete Personen mutmaßlich aus dem linken Spektrum durch die Innenstadt bewegt und u. a. Feuerwerkskörper gezündet. Aus der Gruppe heraus wurden außerdem mehrere Fensterscheiben der neuen Innenstadtwache der Polizei und eines Geldinstitutes in der Goetheallee beschädigt. In der Folge ergriffen die Täter in unterschiedliche Richtungen die Flucht.

Die Polizei zog sofort weitere Einsatzkräfte in der Innenstadt zusammen. Die eingeleitete Fahndung den Tätern verlief erfolglos.

Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch offen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell