Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall + Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt + Unfall ohne Führerschein

Cuxhaven (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall

Wingst. Am Dienstagabend, gegen 22.00 Uhr ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Frau aus Cadenberge befuhr mit ihrem Fahrzeug die Straße Dobrock in Richtung Weißenmoor. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Kreisstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte sie mit ihrem Toyota Corolla mit einem Baum. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

++++++++++++++++++++++++

Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt

Cuxhaven. Am Dienstag kontrollierten Beamte der Polizei Cuxhaven einen 26-Jährigen auf der Brockeswalder Chaussee. Dieser führte zuvor einen VW Golf im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel (THC) stand. Eine Blutentnahme wurde durch die Beamten angeordnet und es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

++++++++++++++++++++++++

Unfall ohne Führerschein

Cuxhaven. Eine 39-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw am Dienstag gegen 16.55 Uhr die Heerstraße. Sie bremste ihr Fahrzeug wegen eines die Fahrbahn querenden Hasen ab. Ein 37-jähriger Cuxhavener bemerkte die Bremsung zu spät und fuhr mit seinem Seat auf den Hyundai auf. Der Schaden an beiden Pkw wird auf 7.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 37-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

++++++++++++++++++++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell