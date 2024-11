Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Auffahrrampen entwendet ++ Gefälschter Führerschein ++ Baumunfall

Cuxhaven (ots)

Auffahrrampen vom Auflieger entwendet

Schwanewede/BAB27. Am Donnerstagmorgen (21.11.2024) musste ein 49-jähriger Fernkraftfahrer um 07:21 Uhr die Polizei verständigen, weil unbekannte Täter die beiden Auffahrrampen von der Ladefläche seines Sattelzuges entwendet hatten. Der Fahrer hatte den LKW auf dem Autobahnparkplatz Habichthorst zwischen den Anschlussstellen Ihlpohl und Schwanewede abgestellt und im Führerhaus übernachtet. Am Morgen stellte er dann das Fehlen der Rampen fest. Der entstandene Schaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei in Geestland bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dieser Sache gemacht haben, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden.

++++++

Gefälschter Führerschein

Loxstedt/BAB27. Am Donnerstag, den 21.11.2024, kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland um 21:30 Uhr einen Braker Daimler, der die BAB27 in Fahrtrichtung Walsrode befahren hatte. Der 30-Jährige aus Ovelgönne händigte den Beamten einen Führerschein aus, der sich bei der genauen Inaugenscheinnahme als Totalfälschung entpuppte. Gegen den Fahrzeugführer wurde daher ein Verfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

++++++

Baumunfall - hoher Sachschaden

Schiffdorf-Sellstedt. Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Donnerstagmittag gegen 11.45 Uhr in der Straße Zum Krummvordel in Sellstedt. Eine 44-jährige Schiffdorferin kam mit ihrem PKW aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell