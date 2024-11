Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 84-jährige Autofahrerin kollidiert mit Ampelanlage

Mannheim (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 18:15 Uhr ein Unfall im Einmündungsbereich der Siebenbürger Straße zur Normannenstraße.

Eine 84-Jährige kam aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild und einer dort befindlichen Ampelanlage. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Mercedes-Benz der Frau auf die linke Fahrzeugseite und kam so zum Stehen. Die Fahrerin wurde von der hinzugezogenen Feuerwehr aus dem Auto befreit und an die Rettungskräfte übergeben. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb die Frau glücklicherweise unverletzt, wurde jedoch vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An der Ampelanlage sowie dem Auto entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme sowie die Rettungsmaßnahme musste die Siebenbürgerstraße zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, sodass der Verkehr abgeleitet wurde.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

