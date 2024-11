POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht nach Parkrempler - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Dienstag gegen 11:05 Uhr kollidierte in der Frankenthaler Straße ein LKW mit einem Mercedes und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Der 44-jährige LKW-Fahrer war in Richtung Sandhofen unterwegs, als er beim Fahrstreifenwechsel den links neben ihm fahrenden Mercedes übersah. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit, sodass ...

mehr