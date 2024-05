Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Freilaufender Hund an der BAB 20

Rostock (ots)

Am 25.05.2024 gegen 21:00 Uhr kam es an der BAB 20, auf dem Parkplatz Mölenbarg, in Fahrtrichtung Rostock zu einem polizeilichen Einsatz aufgrund eines freilaufenden Hundes. Vor Ort konnten die Beamten den Hund feststellen und versuchten diesen gemeinsam mit den Hinweisgebern zunächst daran zu hindern, in Richtung der Fahrbahn zu laufen. Aufgrund des scheuen und verängstigten Zustandes des Hundes, konnte zu diesem zunächst kein Kontakt hergestellt werden. Letztlich gelang es im Zusammenwirken aller Beteiligten nach fast drei Stunden den Hund unter einer Sattelzugmaschine liegend mit einer Hundeschlinge einzufangen. Er war wohlauf und wurde im Anschluss in das Tierheim Dorf Mecklenburg verbracht. Der Hundehalter konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden. gefertigt durch: Maximilian Bünz Polizeioberkommissar AVPR Metelsdorf verantwortlich: Sebastian Haacker Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

