Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht!

Mühlhausen (ots)

Am frühen Dienstagabend, den 19.11.2024, gegen 19:30 Uhr entdeckte die Eigentümerin eines Wohnhauses in Mühlhausen-Rettigheim in der Schönbornstraße Einbruchsspuren an deren Gebäude und verständigte die Polizei.

Der 75-jährigen Hausbesitzerin fielen Fußspuren auf der Terrasse sowie ein Rolladen auf, welcher gewaltsam geöffnet wurde. Glücklicherweise gelang es der Täterschaft nicht, ins Innere des Hauses zu gelangen.

Ein Sachschaden durch den Einbruchsversuch entstand nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 06222/57090 an das Polizeirevier Wiesloch wenden.

