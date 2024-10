Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit E-Roller

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Am29.10.2024 gegen 07:00 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem 7-jährigen Sohn zusammen auf einem E-Roller die Breite Straße in Auma. Eine 42-jährige PKW Fahrerin wollte aus ihrer Hauseinfahrt herausfahren und übersah den E-Roller, sodass es zum Unfall kam. Dabei wurde der 7-jährige am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr gegen die PKW Fahrerin aufgenommen. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell