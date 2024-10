Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Greiz/Cossengrün: Die Ermittlungen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 55-Jährigen nahm am gestrigen Tag (29.10.2024) die Greizer Polizei auf. Nach Informationen des Geschädigten befand sich dieser kurz nach 17:00 Uhr in seinem Garten in Cossengrün, als sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt verschaffte und den alkoholisierten 55-Jährigen mit einem Schlagwerkzeug als auch mit Tritten körperlich angriff und verletzte. Im Anschluss floh der Angreifer in unbekannte Richtung. Ein Rettungswagen brachte den Geschädigten in ein Krankenhaus. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Angreifer verlief ergebnislos. Beschreibung des Täters: männlich, groß, kräftig, kurze Haare, dunkel bekleidet mit ¾ Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der PI Greiz zu melden (Bezugsnummer 0280731/2024). (RK)

