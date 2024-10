Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Versicherungsgeschäft

Gera (ots)

Gera: Ein bislang unbekannter Täter versuchte sich in der gestrigen Nacht (29.10.2024) gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Versicherung zu verschaffen, welche in der Nordstraße ansässig war. Sein Vorhaben blieb allerdings im Versuch stecken, sodass weder Sach- noch Beuteschaden entstand. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829 - 0) ermittelt zum Fall (0280071/2024) und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (KR)

