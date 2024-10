Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Diebstahlshandlung

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 27.10.2024 zum 29.10.2024 unberechtigt Zugang zu einem Geschäft in der Oststraße. Nach Auskunft der Geschädigten stahlen die Täter von dort eine Mikrowelle und entkamen unerkannt. Zudem wurde ein Briefkasten am Haus beschädigt. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nach Zeugen, welche Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 an die hiesige Dienststelle zu wenden. (Bezugsnummer 0279846/2024) (RK)

