Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Stotel - unbekannter Verursacher kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Gartenzaun - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Stotel. Bereits am 25.01.2024 kam es gegen 01:20 Uhr in der Burgstraße in Stotel zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher kam mit seinem PKW Dacia von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Der PKW verkeilte sich auf einer dazugehörigen Mauer. Der Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle. Erste Zeugen hatten berichtet, dass der Fahrzeugführer kurz nach dem Unfall mit einem weiteren, unbekannten Fahrzeugführer eines dunklen Kombis gesprochen hatte. Beide Personen hatten sich im Anschluss in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen sich bei der Polizeistation Beverstedt (Telefon 04747 93173) oder dem Polizeikommissariat Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell