POL-MA: Heidelberg: Unfall mit verletztem Radfahrer - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer verursachte am Dienstagmorgen im Stadtteil Neuenheim einen Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde, und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der oder die Unbekannte war kurz nach 7 Uhr mit einem Mercedes Transporter auf der Berliner Straße in Richtung Handschuhsheim unterwegs. Beim Einbiegen in die Mönchhofstraße übersah die Fahrerin oder der Fahrer des Mercedes einen 27-jährigen Fahrradfahrer, der den parallel verlaufenden Radweg in gleicher Richtung befuhr. Der Radler konnte durch eine starke Bremsung noch einen Zusammenstoß verhindern, stürzte jedoch auf der nassen und durch Laub verschmutzten Fahrbahn und zog sich dabei eine Verletzung an der Schulter zu. Der oder die Unfallverursacherin fuhr einfach weiter.

Anschließend wurde der 27-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung jedoch wieder verlassen konnte.

Beim unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter der Marke Mercedes, Modell Sprinter oder Vito, handeln.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang sowie zur Fahrerin oder zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/4569-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

