Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim/BAB659: 66-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Viernheim/BAB659 (ots)

Am Dienstagnachmittag verursachte ein Autofahrer einen Unfall und wurde dabei leicht verletzt.

Der 66-jährige Audi-Fahrer war gegen 14:45 Uhr auf der A 659 zwischen der Anschlussstelle Viernheim-Mitte und dem Autobahnkreuz Viernheim in Richtung Mannheim unterwegs, als er, ersten Erkenntnissen zufolge, aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann prallte zunächst mit seinem Fahrzeug gegen eine Schutzplanke, wurde von dort abgewiesen und quer über die Fahrbahn geschleudert, sodass er schlussendlich mit einer Betonleitwand kollidierte und quer auf beiden Fahrstreifen zum Stehen kam. Am Audi sowie an den Schutzplanken entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 32.000 Euro. Das Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden, da dies nicht mehr fahrbereit war. Andere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Der 66-jährige Autofahrer wurde noch vor Ort von Rettungskräften behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme sowie die Rettungs- und Abschleppmaßnahmen musste die Fahrbahn für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden, sodass der Verkehr an der Anschlussstelle Viernheim-Ost umgeleitet wurde.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell