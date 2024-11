Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gleich zwei Einbrüche Am Drachenstein - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft brach am frühen Montagabend zwischen 17:15 Uhr und 18:30 Uhr in zwei Einfamilienhäuser "Am Drachenstein" ein. Im ersten Fall hebelten die Unbekannten ein Fenster des Hauses auf und durchwühlten im Anschluss mehrere Zimmer. Aus dem Haus wurde Bargeld und Goldschmuck in fünfstelliger Höhe entwendet. Im anderen Fall hebelten die Täter eine Terrassentür auf und durchwühlten ebenfalls nahezu alle Räumlichkeiten des Anwesens. Neben rund 2.000 Euro Bargeld stahlen die Einbrecher auch diversen Schmuck von vierstelligem Wert. Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen übernommen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen von Personen und Machenschaften in der Straße gemacht haben, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

