Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Straßensperrung nach Gasleck - PM 1

Mannheim (ots)

Um kurz nach 15 Uhr wurde am Dienstag der Polizei durch die Feuerwehr ein mutmaßliches Gasleck an einer Müllverbrennungsanlage in der Otto-Hahn-Straße gemeldet. Die Polizei unterstützte den Feuerwehreinsatz durch Straßensperrungen im Mannheimer Industriegebiet. So wurde die Diffenéstraße ab der Hafenbahnstraße für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kamen keine Personen durch den Austritt von Stickstoff zu Schaden. Ein Sicherheitsbereich wurde eingerichtet. Aktuell läuft noch die Suche nach dem Leck und dessen Ursache.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell