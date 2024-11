Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Freitag, 15.11.2024 ereignete sich in Sinsheim ein Unfall, bei dem ein 45-jähriger E-Scooter-Fahrer tödlich verletzt wurde.

Ein 86-jähriger Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Mercedes auf der Straße "In der Au" von der B 39 in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er den 45-Jährigen, der mit seinem E-Scooter bereits innerhalb des Kreisels fuhr und stieß mit ihm zusammen. Durch den Zusammenprall stürzte der E-Scooter-Fahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Am Sonntag erlag der 45-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen durch den Verkehrsdienst Heidelberg dauern an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell