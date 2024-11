Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Sinsheim (ots)

Am Montagvormittag gegen 10:49 Uhr geschah ein Unfall als Folge eines Rotlichtverstoßes, mit einem Sachschaden von insgesamt circa 12.000 Euro.

Ein 25-jähriger kam mit seinem BMW von der Straße Am Leitzelbach. An der Kreuzung der B292 wollte dieser nach links in Richtung Sinsheim einbiegen. Eine 30-jährige SEAT-Fahrerin fuhr zu diesem Zeitpunkt in den Kreuzungsbereich ein, überfuhr zuvor die rote Ampel und kollidierte in der Kreuzungsmitte schließlich mit dem Frontbereich des BMWs. Der BMW musste durch den Abschleppdienst von der Fahrbahn entfernt werden. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Unfallermittlungen übernommen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

