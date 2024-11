Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrt endet im Gleisbett - Schienenverkehr kurzfristig eingeschränkt

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend, den 19.11.2024, gegen 20:40 Uhr bog eine 50-jährige Autofahrerin Am Götzenberg versehentlich in die falsche Straßeneinmündung ein und fuhr sich im Gleisbett der RNV fest.

Die 50-Jährige war in Richtung L594 unterwegs. Vor der Einmündung bog die Nissan- Fahrerin, aufgrund der witterungsbedingten schlechten Sicht, beim Bahnübergang ins Gleisbett der RNV ein und blieb dort stecken.

Der Abschleppdienst zog das Auto der Frau wieder aus den Gleisen heraus. Der Schienenverkehr musste während der Bergungsmaßnahmen kurzzeitig eingestellt werden. Es entstand weder ein Sachschaden, noch wurde eine Person verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell