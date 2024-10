Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bilanz Lullusfest Montag (14.10.) - Erdungsgarnituren entwendet - Gefährliche Körperverletzung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bilanz Lullusfest Montag (14.10.)

Beleidigung

In der Breitenstraße kam es gegen 12.30 Uhr zu einer wechselseitigen Beleidigung zwischen drei Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschimpfte zunächst eine 22-Jährige zwei junge Männer im Alter von 30 und 27 Jahren, die darauf mit beleidigen Worten antworteten.

Mehrere Körperverletzungsdelikte im Bereich des Festplatzgeländes

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 16.25 Uhr auf dem Festgelände zunächst zu Streitigkeiten zwischen einer Frau und einem 27-jährigen Mann. Anschließend brachten der 51-jährige Lebensabschnittsgefährte der Frau und eine weitere unbekannte Person den 27-Jährigen zu Boden, wodurch er sich eine Platzwunde an der Stirn zuzog. Er wurde an der auf dem Veranstaltungsgelände eingerichteten Rettungswache behandelt.

In der Straße "Am Markt" kam es gegen 19.45 Uhr ersten Informationen nach zu einem verbalen Streit zwischen drei männlichen Personen. Als ein vierter junger Mann einem Beteiligten zur Hilfe eilen wollte, wurde dieser von den anderen beiden Männern ins Gesicht geschlagen.

Am Bahnhofsvorplatz kam es gegen 23.10 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung, an der ein 47- und ein 21-Jähriger beteiligt waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug der 47-jährige Mann den 21-Jährigen ins Gesicht, sodass dieser zu Boden fiel. Hier trat der 47-Jährige auf den jungen Mann ein. Aufgrund der Verletzungen wurde der 21-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat in allen Fällen die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. _____________________________________________________________________

Erdungsgarnituren entwendet

Alheim. Im unbekannten Tatzeitraum schnitten Unbekannte in der Nähe der Bahnschienen in der Jahnstraße zwei Erdungsgarnituren im Wert von rund 1.000 Euro durch und entwendeten diese. Festgestellt wurde der Diebstahl am Montag (14.10.) gegen 10 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährliche Körperverletzung

Bad Hersfeld. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam es am frühen Dienstagmorgen (15.10.) gegen 2.10 Uhr in der Breitenstraße vor einer Bar zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 27-jähriger Mann aus Bad Hersfeld fügte einem Mann im Alter von 49 Jahren nach einem vorangegangene Streit mit einem scharfkantigen Gegenstand im Armbereich oberflächliche Schnittwunden zu. Mit einem weiteren 49-Jährigen geriet er in eine körperliche Auseinandersetzung, durch die dieser ebenfalls leicht verletzt wurde. Der 27-jährige Mann wurde zunächst festgenommen. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes wurde eine Blutentnahme seitens der Staatsanwaltschaft angeordnet. Anschließend wurde er von der Polizeidienststelle entlassen. Einer ärztliche Versorgung der beiden leicht verletzten Männer bedurfte es nicht. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt gegen den 27-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Kim Leubecher

