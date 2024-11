Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil eine 25-jährige Autofahrerin das Rotlicht einer Ampel missachtete, kam es am Dienstagabend in Weinheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand.

Die 25-Jährige war gegen 18.20 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Cavaillonstraße in Richtung Multring unterwegs. An der Einmündung zur Stahlbadstraße missachtete sie an der dortigen Ampel das Rotlicht und fuhr in die Einmündung ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem gleichaltrigen VW-Fahrer, der aus der Stahlbadstraße kam und in die Cavaillonstraße einbiegen wollte. Aufgrund der Wucht des Aufpralls löste im VW der Airbag aus.

Die zwei Fahrzeuglenker kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf fast 10.000 Euro beziffert.

