Von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte vier Räder in Laichingen.

Die Räder standen in einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Trieb". Der grenzt an eine Tiefgarage an. Über die Tiefgarage gelangten die Unbekannten in das Gebäude. Zuvor hatten sie das Tiefgaragentor beschädigt und konnten es öffnen. Aus dem Fahrradkeller konnten sie dann insgesamt vier E-Bikes der Marken Breeze, Radon und Focus mitnehmen. Der Polizeiposten Laichingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

