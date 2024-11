Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Scheckkarte unterschlagen und beim Einkaufen benutzt

Mit einer aufgefundenen Scheckkarte wollte ein 39-Jähriger am Mittwoch in Göppingen Waren erschleichen.

Wie die Polizei mitteilt, war am Dienstag einem 65-Jährigen die Bankkarte in Eislingen/Fils abhandengekommen. Der Senior erstattete Anzeige bei der Polizei und ließ seine Karte sperren. Am Mittwochvormittag legte ein 39-Jähriger die Bankkarte beim Bezahlen in einem Göppinger Lebensmittelgeschäft vor. Der Mann hatte Elektronikzubehör, Parfüm, Kosmetikartikel und Nahrungsmittel aufs Kassenband gelegt und wollte mit der Karte bezahlen. Dank der aufmerksamen Zeugin an der Kasse kam es allerdings nicht dazu. Denn die Zeugin erkannte, dass der Name auf der Karte nicht zum osteuropäisch aussehenden Kartenvorleger passte und der Mann auch nicht die zugehörige PIN-Nummer parat hatte. Die Zeugin handelte richtig und verständigte die Polizei. Die kam und nahm den 39-Jährigen vorläufig fest. Bei der Polizei brachte der mutmaßliche Betrüger vor, die Bankkarte in einem Mülleimer am Göppinger Bahnhof gefunden zu haben. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen durfte der 39-Jährige das Polizeirevier wieder verlassen. Jetzt ermittelt die Polizei Göppingen wegen Fundunterschlag und Betrug.

