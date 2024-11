Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - In den Gegenverkehr geraten

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10.10 Uhr. Der 91-Jährige fuhr mit seinem Toyota in der Lorcher Straße von der Stadtmitte kommend in Richtung Rechberghausen. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Toyota seitlich mit einem entgegenkommenden Nissan einer 41-Jährigen zusammen. Glücklicherweise wurden beiden Insassen nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Kliniken. Die Polizei Göppingen schätzt den Sachschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos auf rund 25.000 Euro.

++++2169673(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell