Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Zwei Gruppen gerieten aneinander

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 27.10.2024, gegen 1.00 Uhr kam es zwischen zwei Gruppen zu einer Auseinandersetzung in der Kleingartenanlage an der Straße Loburg in Ostbevern. Im weiteren Verlauf schlugen sich die Beteiligten. Dabei wurden vier Männer leichtverletzt, darunter ein 39-jähriger Telgter. Rettungskräfte brachten zwei 41-jährige Telgter und einen 42-jährigen Dülmener zur weiteren ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser. An der Schlägerei waren Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahre aus dem Kreis beteiligt. Hintergründe und Beteiligung der einzelnen Personen sind Bestandteil des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens.

