Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Verletzte nach Brand

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 27.10.2024, 2.05 Uhr (Sommerzeit) entdeckte ein Besucher eines Lokals auf der Hansastraße in Ahlen Feuer in einem angrenzenden Gebäudeteil. Der Mann sowie ein 55-jähriger Gast löschten den Brand im Eingangsbereich mit Wasser. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zwei Personen in dem betroffenen Gebäude auf, die durch einen lauten Knall geweckt wurden. Anschließend verließen die beiden das Haus. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden die 20-Jährige und der 40-Jährige verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Aufgrund der Gesamtsituation wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen. Wer hat gegen 2.00 Uhr (Sommerzeit) verdächtige Personen im Bereich der Hansastraße 4-8 oder der näheren Umgebung gesehen? Wer kann Angaben zu der möglichen Brandstiftung machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

