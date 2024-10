POL-WAF: Warendorf-Einen. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (24.10.2024) um 21.05 Uhr, brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Asternweg in Ahlen ein. Der Täter durchsuchte die Wohnung, während ein mutmaßlicher Mittäter auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartete. Als der Unbekannte das Schlafzimmer betrat, stieß er auf die schlafenden Bewohner. Diese waren durch den Einbruchslärm geweckt worden. Der ...

