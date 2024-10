Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Rollerfahrer

Warendorf (ots)

Am Freitag, 25.10.2024, gegen 15.35 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 586 (Münsterstraße) zwischen Sendenhorst und Ahlen-Vorhelm ein Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Lippetal schwer verletzt wurde. Der Lippetaler befuhr mit einem Kleinkraftrad die Landstraße 586 aus Sendenhorst kommend in Richtung Ahlen-Vorhelm. In seiner Fahrtrichtung wartete verkehrsbedingt ein 20-jähriger Ahlener mit einem Pkw mit Anhänger. Dieser beabsichtigte nach links in eine Hofeinfahrt zu fahren und ließ den bevorrechtigten Gegenverkehr passieren. Der 16-Jährige fuhr auf das Fahrzeuggespann auf und verletzte sich schwer. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Landstraße für circa 45 Minuten komplett gesperrt.

