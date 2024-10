Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Täter bei Einbruch überrascht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (24.10.2024) um 21.05 Uhr, brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Asternweg in Ahlen ein. Der Täter durchsuchte die Wohnung, während ein mutmaßlicher Mittäter auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartete. Als der Unbekannte das Schlafzimmer betrat, stieß er auf die schlafenden Bewohner. Diese waren durch den Einbruchslärm geweckt worden. Der Einbrecher ergriff die Flucht über den Balkon. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: zwischen 30 und 40 Jahre alt, circa 1.80 bis 1.85 Meter groß, schlank, trug dunkle Kleidung und ein dunkles Cappy. Er führte einen Rucksack und eine Taschenlampe mit. Der mögliche Mittäter ist circa 1.75 Meter groß mit einer etwas stabileren Figur. Wer hat die verdächtigen Männer auf dem Asternweg oder im Nahbereich beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

