POL-WAF: Drensteinfurt. Unbekannte stahlen zwei Transporter von einem Firmengelände

Unbekannte Personen brachen am Freitag, 25.10.2024, zwischen 1.00 Uhr und 3.40 Uhr in eine Firma auf der Schmiedestraße in Drensteinfurt ein. Von dem Firmengelände stahlen die Täter zwei graue VW Bulli mit den amtlichen Kennzeichen WAF-A 1888 und WAF-A 3888. Möglicherweise entwendeten die Flüchtigen noch Gegenstände aus dem Firmengebäude. Wer kann Angaben zu dem Einbruch oder den gestohlenen VW Bulli machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

