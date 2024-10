Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Erwischter Ladendieb flüchtete

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 24.10.2024 fiel ein Mann gegen 14.45 Uhr in einem Geschäft auf der Oststraße in Ahlen auf. Ein 33-jähriger Angestellter sprach den Unbekannten an und versuchte ihn festzuhalten. Der Tatverdächtige schlug daraufhin nach hinten und traf den Mitarbeiter des Ladens. Der Mann flüchtete über die Gerichtsstraße und verlor einige kleine Gegenstände. Diese stammten aus dem Geschäft. Aufgrund der Personenbeschreibung und weiterer Ermittlungen dürfte ein 44-jähriger Ahlener für die Tat in Betracht kommen.

