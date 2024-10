Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zeugen meldeten alkoholisierten Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Freitag, 25.10.2024, 18.05 Uhr meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen möglicherweise alkoholisierten Autofahrer auf der Einener Straße in Telgte. Die Zeugen fuhren hinter dem Tatverdächtigen her. Dabei beobachteten sie, wie er mit dem Pkw über eine Verkehrsinsel und gegen ein Schild fuhr. Polizisten suchten den Mann Zuhause auf, der nach dem Atemalkoholtestergebnis absolut fahruntüchtig war. Die Einsatzkräfte ließen dem 53-Jährigen Blutproben entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Des Weiteren leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen den Telgter ein.

