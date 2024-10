POL-WAF: Beckum. Zwei E-Scooterfahrer unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 27.10.2024, 2.05 Uhr (Sommerzeit) entdeckte ein Besucher eines Lokals auf der Hansastraße in Ahlen Feuer in einem angrenzenden Gebäudeteil. Der Mann sowie ein 55-jähriger Gast löschten den Brand im Eingangsbereich mit Wasser. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zwei Personen in dem betroffenen Gebäude auf, die durch einen lauten Knall geweckt wurden. Anschließend verließen die beiden das ...

