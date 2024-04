LPI-EF: Diebstahl führt zu Festnahme

Erfurt (ots) - Einer Erfurterin wurde gestern das Wohnmobil gestohlen. Die 55-jährige Frau hatte ihr mobiles Zuhause in der Straße Am Wiesenhügel an der Endhaltestelle der Straßenbahn geparkt. Am Montag schlug schließlich am helllichten Tag ein Dieb zu. Die unbekannte Person öffnete den Citroen im Wert von 40.000 Euro und fuhr mit diesem davon. Auch eine angebrachte Lenkradkralle hinderte den Dieb nicht an seiner Tat. Die Fahndung nach dem Wohnmobil dauert weiter an. ...

