Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorrang missachtet

Drei Verletze und rund 50.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Zusammenstoßes zweier Fahrzeuge am Mittwoch bei Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr war der 38-Jährige auf der K 1451 von Göppingen-Faurndau in Richtung Wangen unterwegs. An der Einmündung zur Siemensstraße ordnete sich der Fahrer des Renault Klein-Lkw auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger ein. Dann bog er nach links in Richtung Industriegebiet ab. Dabei übersah er wohl eine 70-Jährige. Die kam dem Fahrer des 3,5 Tonner mit einem VW entgegen. Die Fahrzeuge stießen beinahe ungebremst und frontal zusammen. Durch die Kollision erlitten die Seniorin im VW sowie ihre beiden Mitfahrenden im Alter von fünf und 37 Jahren Verletzungen. Die drei Leichtverletzten kamen mit dem Rettungsdienst in Kliniken. Der Fahrer des Renault blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit acht Einsatzkräften vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. Abschlepper bargen die total beschädigten Fahrzeuge. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Gegen 17.15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und für den Verkehr wieder freigegeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 50.000 Euro.

++++2168334(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell