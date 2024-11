Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig - Steinpoller touchiert und weitergefahren

Dank eines Zeugen ermittelte die Polizei am Dienstag den Verursacher eines Unfalles in Wiesensteig.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr fuhr ein Sattelzug auf der L1200 (Hauptstraße) und bog an der Einmündung zur L1236 in Richtung Westerheim ab. Dort stieß der 39-Jährige mit seinem Gespann gegen einen einbetonierten Steinpoller. Danach fuhr er weiter. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und sich das Kennzeichen des mutmaßlichen Verursachers gemerkt. Den ermittelte die Polizei schnell. Der 38-Jährige konnte wenig später angetroffen werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden an der Verkehrseinrichtung auf rund 1.500 Euro, den am Sattelauflieger auf ca. 500 Euro.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass die Straßenmeisterei nicht auf dem Schaden sitzen bleibt.

