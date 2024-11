Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/B10 - Absolut verkehrsunsicherer Klein-Lkw

Zu viele gravierende Mängel hatte ein VW Crafter am Mittwoch auf der B10 bei Göppingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 8 Uhr stoppte die Polizei den rumänischen 3,5 Tonner Lkw auf der B10 zwischen Göppingen und Eislingen/Fils. Bei der Kontrolle ergaben sich zahlreiche Mängel. Schon bei einer ersten Überprüfung stellte die Polizei gravierende Mängel fest. So funktionierten mehrere Beleuchtungs- und Signaleinrichtungen nicht ordnungsgemäß und die Feststellbremse hatte keine ausreichende Wirkung. Auch konnten die Spezialisten einen Defekt an der Lenkhydraulik feststellen, so dass keinerlei Lenkunterstützung mehr vorhanden war. Ein Sachverständiger begutachtete den VW genauer. Auch der Fachmann stellte weitere, zum Teil gravierende Mängel an dem Klein-Lkw fest. So war beispielsweise an dem Dieselpartikelfilter manipuliert worden. Der VW wurde umgehend aus dem Verkehr gezogen und die Kennzeichen samt Fahrzeugpapiere einbehalten. Der 23-jährige Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von 500 Euro und die Gebühren für den Gutachter bezahlen. Der Transporter muss nun von einem anderen Fahrzeug aufgeladen und abtransportiert werden.

