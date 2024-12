Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Versuchter Raub und Einbrüche

Heilbronn (ots)

Buchen: Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Zu einem versuchten Raubdelikt kam es am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Eisenbahnstraße in Buchen. Das 19-jährige Opfer verabredete sich im Umfeld des Bahnhofs Buchen mit einem der späteren Tatverdächtigen zu einem Treffen. Als der junge Mann, in Begleitung des Tatverdächtigen, an sein Auto herantrat, kam plötzlich ein weiterer Tatverdächtiger hinzu. Die beiden bisher Unbekannten versuchten ihrem Opfer u.a. die Autoschlüssel abzunehmen, was jedoch misslang. Der 19-Jährige konnte anschließend flüchten und die Polizei verständigen. Verletzt wurde er nicht. Der erste Tatverdächtige soll etwa 180 bis 185 cm groß gewesen sein. Er hatte dunkle kurze Haare, die Seiten waren rasiert. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke und Jeans. Der zweite Tatverdächtige war etwa 185 cm groß. Er trug ebenfalls eine schwarze Daunenjacke und Jeans. Bei der Daunenjacke waren auffällige weiße Streifen an den Ärmeln angebracht.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Mosbach unter 06261 8090 zu melden.

Walldürn: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Samstagmorgen, 09.30 Uhr, und Dienstagmittag, 14 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Oscar-Stalf-Ring in Walldürn ein. Insgesamt erbeuteten der oder die Täter Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Wer im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter 06261 8090 zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Einbruch in Sportstudio - Wer hat etwas gesehen?

Zwei bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag im Zeitraum von 23 Uhr bis 1 Uhr gewaltsam in ein Neckarelzer-Sportstudio in der Straße "Im Stadion" ein. Die beiden erbeuteten u.a. einen Tresor mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich und diverse Endgeräte wie Tablets und Laptops. Im Gebäudeinneren hinterließen die Täter zu allem Überfluss noch erheblichen Sachschaden. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass diese mit Kapuzenjacken und Handschuhen bekleidet waren. Einer Zeugin fiel zudem ein vermutlich silbern- oder graufarbener Kombi auf, welcher den Parkplatz des Sportstudios zwischen 22 Uhr und 23 Uhr mehrfach aufsuchte und sich anschließend wieder entfernte.

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem besagten Kombi machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter 06261 8090 entgegen.

