POL-ST: Ladbergen, Lengerich, Ibbenbüren, Mettingen, Westerkappeln, Erneuter Aufzug von Fahrzeugen

Steinfurt (ots) - In der Zeit von Dienstag (20.02.24), 17.20 Uhr bis Mittwoch (21.02.2024), 08.30 Uhr waren ungebetene Gäste in einer Eventlocation am Aasee, nahe An der Umfluth. Unbekannte Täter haben in der angegebenen Zeit eine Terrassentür der Location beschädigt und sind so in das Gebäude eingedrungen. Daraus entwendeten sie ein großes TV-Gerät. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um ...

