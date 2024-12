Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Verkehrsteilnehmer flüchtet vor Polizei, Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Heilbronn: Vor Polizei geflüchtet - Zeugen und mögliche Gefährdete gesucht Am Mittwochabend flüchtete ein Fiat-Fahrer in Heilbronn vor der Polizei und gefährdete hierbei vermutlich mehrere Verkehrsteilnehmer. Gegen 23.15 Uhr war eine Streife des Polizeireviers Heilbronn in der Happelstraße in Richtung Urbanstraße unterwegs. Vor den Beamten fuhr der 21-Jährige mit seinem Fiat. An der Kreuzung der Urbanstraße mit der Südstraße schaltete die Ampel auf Rot. Dies nahm der Fahrer des Fiats allerdings nicht zum Anlass anzuhalten, sondern fuhr geradeaus weiter. Daher sollte er angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierfür schalteten die Polizisten das Blaulicht und das Haltezeichen "Stopp Polizei" ein. Als der junge Mann dies wahrnahm, beschleunigte er seinen Pkw stark und bog in Richtung Steinstraße ab. Die sich anschließende Verfolgungsfahrt über den Bismarkplatz, die Wollhausstraße, die Moltkestraße und die Karlsstraße endete nach circa 8 Minuten im Bereich des Gewanns "Burgmal". Hier stoppte der 21-Jährige sein Fahrzeug und konnte durch die Einsatzkräfte festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,3 Promille. Der Mann musste daher nicht nur seinen Führerschein, sondern auch eine Blutprobe abgeben. Während seiner Flucht fuhr der Fiat-Fahrer teilweise bis zu 130 km/h und gefährdete beim Überfahren mehrerer roter Ampeln und Kreuzungen eine bisher unbekannte Anzahl von Verkehrsteilnehmern. Nun sucht die Polizei mögliche Geschädigte, die im Rahmen der Flucht gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Neuenstadt: Edelstahl-Tablets von Firmengelände gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten am Sonntagvormittag eine große Anzahl von Edelstahl-Tablets von einem Firmengelände in Neuenstadt. Zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr fuhren zwei Personen mit einem weißen Kastenwagen auf das Gelände in der Wilhelm-Maybach-Straße und luden mehrere hundert der Edelstahl-Tablets ein. Der hierbei entstandene Schaden liegt im mittleren, fünfstelligen Eurobereich. Die Tat konnte von einer Videokamera aufgezeichnet werden. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Schwarze Haare - Bartschatten - Trug einen schwarzen Jogging-Anzug, mit seitlichen weißen Streifen Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl, dem Transporter oder den unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07139 47100 beim Polizeiposten Neuenstadt zu melden.

Untergruppenbach: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht Nachdem sich eine unbekannte Person am Mittwochnachmittag unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Untergruppenbach verschaffte, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr gelangte der Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Straße "Fuchsloch". Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und ein Laptop sowie eine Armbanduhr entwendet. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Abstatt-Happenbach: Einbrecher unterwegs - Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in Happenbach einbrachen. Zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam die Terrassentüre des Gebäudes in der Ringstraße und gelangten so ins Innere. Obwohl alle Räume im Anschluss durchsucht wurden, entwendeten die Einbrecher nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Eine bisher unbekannte, männliche Person verschaffte sich am Mittwoch unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Wüstenrot. Gegen 18.25 Uhr machte sich der Täter zunächst an der Terrassentüre des Gebäudes in der Wilhelmstraße zu schaffen. Als der Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen, misslang, hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und gelangte so ins Innere. Anschließend durchsuchte er mehrere Schränke und begab sich über einen Zwischengang ins Nebengebäude. Hier öffnete er eine Bürotür und traf auf den dort arbeitenden Besitzer des Hauses. Als der Täter diesen wahrnahm flüchtete er unverzüglich über den gleichen Weg, den er gekommen war. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Sehr groß (circa 1,90 Meter) - Dunkle Haare - Helle Haut - Er trug eine schwarze Jacke mit auffällig orangener Front (ähnlich einer Jacke von Bauarbeitern) und schwarze Gartenhandschuhe Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Angaben zu dem unbekannten Mann machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

