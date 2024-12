Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Fahrerinnen unter Alkoholeinfluss, Einbrüche in Wohnhäuser, Autos in Tiefgarage beschädigt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei alkoholisierte Fahrerinnen hintereinander gestoppt Am Donnerstagabend führten Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg in der Theresienstraße in Heilbronn Verkehrskontrollen durch. Gegen 22.30 Uhr wurden zwei Pkw-Fahrerinnen im Alter von 29 und 28 Jahren, die mit ihren Fahrzeugen hintereinander gefahren sind, an der Kontrollstelle angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass beide Fahrerinnen unter erheblichem Alkoholeinfluss standen. Atemalkoholtests ergaben Werte von knapp 1,3 Promille. Die Freundinnen wurden anschließend zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Ihre Führerscheine wurden sichergestellt.

Heilbronn: Schmuck bei Wohnungseinbruch entwendet - Zeugen gesucht Am Donnerstag zwischen 17.45 Uhr und 19.30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Paul-Göbel-Straße in Heilbronn ein. Sie hebelten ein zum Garten gelegenes Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume des Hauses. Dabei entwendeten sie Modeschmuck im Wert von etwa 1.000 Euro. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Erlenbach: Keine Beute bei Einbruch - Wer hat etwas gesehen? Am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Klingenstraße in Erlenbach ein. Sie hebelten eine Tür an der Gebäuderückseite auf und durchsuchten mehrere Räume. Bislang wird davon ausgegangen, dass nichts entwendet wurde. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Weinsberg: Sachbeschädigungen in Tiefgarage - weiterer Geschädigter und Zeugen gesucht In der Nacht zum 8. Dezember 2024 wurden in der Tiefgarage in der Kernerstraße in Weinsberg mehrere Fahrzeuge beschädigt. An drei Pkw wurden Scheibenwischer abgerissen und an einem das Heckemblem entwendet. Zudem wurde ein Heckscheibenwischer gefunden, der vermutlich zu einem vierten, bislang unbekannten Fahrzeug gehört. Die Polizei Weinsberg bittet den betroffenen Fahrzeughalter sowie Zeugen, sich unter 07134 9920 zu melden.

