Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Einbrüchen gesucht, berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Heilbronn (ots)

Höpfingen: Einbruch in Doppelhaushälfte - Wer hat etwas gesehen? Unbekannte verschafften sich am Donnerstag unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Höpfingen. Zwischen 7.20 Uhr und 18.15 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Watzlikstraße. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen zu wenden.

Mosbach: Einbrecher am Werk - Zeugen gesucht Nachdem eine unbekannte Person am Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Mosbach eingebrochen ist, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 16 Uhr und 19.45 Uhr gelangte der Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Hauses in der Arnold-Janssen-Straße. Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht und diverse Münzen und ein Tresor entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Vermutlich dieselbe Person brach im gleichen Tatzeitraum auch das Fenster der zum Haus gehörenden Einliegerwohnung auf und durchsuchte auch diese Räumlichkeiten. Hier wurde augenscheinlich nichts entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an die Kriminalpolizei Mosbach.

Adelsheim: Unter Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr unterwegs Am Donnerstag wurde ein 29-Jähriger in Adelsheim dabei erwischt, wie er unter Rauschmittelbeeinflussung am Straßenverkehr teilnahm. Der Fahrer eines Ford wurde gegen 15 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte die Polizei Verdachtsanzeichen einer aktuellen Rauschmittelbeeinflussung feststellen. Ein durchgeführter Urintest ergab ein positives Ergebnis für THC und Amphetamin. Zusätzlich konnten bei dem 29-Jährigen circa 2 Gramm Amphetamin sichergestellt werden. Dem Fahrer wurde anschließend die Weiterfahrt untersagt und im Krankenhaus Blut entnommen. Ihm droht nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der bundesweite Tatbestandskatalog sieht hierfür bei einem Erstverstoß ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell