POL-COE: Dülmen, Eisenbahnstraße/Kellerräume in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 07.11.2024, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 16.10 Uhr, den auf der Straße "An der Vogelrute" in Ascheberg, Herbern geparkten Ford Focus einer 60-jährigen Aschebergerin. Er entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Meldepflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizei in ...

