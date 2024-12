Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Tauberbischofsheim: Tatverdächtiger nach Schussabgabe im September verhaftet, gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.12.2024

Tauberbischofsheim (ots)

Tauberbischofsheim: Tatverdächtiger nach Schussabgabe im September verhaftet

Am Donnerstag, 5. September 2024, gegen 22.15 Uhr, wurde in Tauberbischofsheim ein 35-jähriger Mann Opfer einer Schussabgabe. Der Mann hatte kurz davor ein Fitnessstudio in der Daimlerstraße verlassen und war gerade dabei, Gegenstände in seinen Pkw zu laden, als er plötzlich von einem Projektil am Bein getroffen wurde.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5859409

Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn hat unmittelbar nach der Tat die Ermittlungen aufgenommen. Zum Tatzeitpunkt war lediglich bekannt, dass ein schwarzer Pkw, etwa in Größe eines VW Golfs, sich aus dem näheren Umfeld des Fitnessstudios entfernt hatte. Im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen konnte in der Folge nunmehr eine Person als Tatverdächtiger identifiziert werden. Kriminaltechnische Untersuchungen konnten zwischenzeitlich zudem belegen, dass die Schussabgabe aus einiger Entfernung mit einer Langwaffe erfolgte. Bei der Ermittlung des Tatverdächtigen spielte auch ein beim Polizeirevier Tauberbischofsheim bekannt gewordenes Bedrohungsdelikt in die Karten der Ermittler. Der nun Verhaftete bezog sich in einer Droh-Mail über einen Messengerdienst gegenüber einer dritten Person konkret auf die Tat vom September.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30-jährigen Deutschen aus Lauda-Königshofen, welcher zuletzt in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht war.

Nach zuletzt weiteren verdeckt geführten Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht, weshalb der 30-Jährige am Mittwoch in Tauberbischofsheim festgenommen wurde. Im Rahmen erster Maßnahmen räumte der Beschuldigte die Tat vom September ein und offenbarte hierbei auch Täterwissen.

Der von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragte Unterbringungsbefehl wurde antragsgemäß erlassen und am späten Nachmittag des 12.12.2024 vom AG Tauberbischofsheim in Vollzug gesetzt. Der Mann wurde daraufhin in eine forensische Anstalt eingeliefert.

Sein Motiv für die Tat im September dürfte mutmaßlich im Zusammenhang mit seinem Krankheitsbild stehen.

