POL-HN: Landkreis Heilbronn: Einbruchsversuch

Schwaigern: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus - Wer hat was gesehen?

Zwischen Sonntag, 08. Dezember 2024, und Freitag, 13. Dezember 2024, versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Johannes-Rau-Straße in Schwaigern einzudringen. Sie hebelten an einem Fenster, wobei die Scheibe zerbrach. Es gelang den Tätern jedoch nicht, das Fenster zu öffnen und in das Innere des Hauses zu einzudringen. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich beim Polizeiposten Leintal unter der Telefonnummer 07138 810630 zu melden.

