Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vor der Sparkasse verprügelt

Nordhausen, Kornmarkt (ots)

Am 04.10.2024 gegen 16:45 Uhr wurde durch Passanten gemeldet, dass es auf dem Parkplatz vor der Sparkassenfiliale Kornmarkt zu einer Schlägerei gekommen sei. Die eingesetzten Kräfte der Nordhäuser Polizei fanden wenige Minuten später vor Ort einen 41-jährigen Mann mit nicht unerheblichen Verletzungen vor, welcher zur Behandlung dem Südharzklinikum zugeführt wurde. Dieser war nicht in der Lage, brauchbare Angaben zur Tat / zum Täter zu machen. Zeugen, welche das Geschehen von der gegenüber liegenden Straßenseite beobachten konnten, berichteten, dass eine andere männliche Person den 41-Jährigen angriff. Zunächst sei dieser geschlagen worden und ging daraufhin zu Boden. Hier habe der Täter weiter auf den Geschädigten eingewirkt, indem er dessen Kopf auf das Pflaster schlug. Im Anschluss sei der Täter in grobe Richtung Wolfstraße / Theater / Promenade und weiter in unbekannte Richtung fußläufig vom Tatort geflohen. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Feststellung. Daher wurde zunächst Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Gefährlicher Körperverletzung gefertigt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- europäischer Phänotypus - ca. 50 Jahre alt - trug eine schwarze Jacke - dunkles Haupthaar, vermutlich mit Gel behandelt - führte einen Hund (keine detaillierte Beschreibung) mit sich.

Hinweise aus der Bevölkerung, welche zur Identifizierung des bislang unbekannten Täters führen, nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell