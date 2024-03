POL-EL: Sögel - Einbruch in Wohnhaus

Haselünne (ots) - In der Nacht zu Sonntag, zwischen 0.58 und 1.05 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Ferienhaus am Schlesienweg in Haselünne einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in das Haus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

