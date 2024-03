Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland - Mehrere Unfälle auf der Autobahn

Emsland (ots)

Ein Hagelschauer und die daraus resultierenden glatten Straßen haben im Emsland am Samstag auf der Autobahn 31 zu diversen Verkehrsunfällen geführt bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Gegen 13 Uhr befuhr ein 35-Jähriger in seinem Seat die Autobahn in Richtung Norden. Aufgrund des Hagelschauers fuhr er auf den Seat einer 69-Jährigen auf. Anschließend prallte der Pkw des 35-Jährigen gegen den Skoda eines 61-Jährigen. Der Skoda kollidierte daraufhin mit der Mittelschutzplanke. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang kam es zu einem weiteren Unfall. Mehrere Pkw-Fahrer bremsten ihre Fahrzeuge aufgrund des Unfalles ab, dies übersah ein 54-jähriger Fahrer eines Opel Corsa und fuhr auf den vor ihm fahrenden Skoda eines 42-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Skoda auf den vor ihm befindlichen Opel eines 54-Jährigen geschoben, welcher abschließend gegen den Toyota eines 42-Jährigen prallte. Die 41-jährige Beifahrerin im Toyota, sowie beide Opel-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Beifahrerin im Opel wurde schwer verletzt. Alle weiteren Beteiligten blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfälle musste der Fahrer eines Audi gegen 13.04 Uhr stark abbremsen, geriet daraufhin ins Schleudern, wodurch der Pkw gegen die Schutzplanke prallte. Der Fahrer blieb unverletzt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.500 Euro. Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt, wodurch sich ein Stau bildete. Die 79-jährige Fahrerin eines VW übersah gegen 15.20 Uhr das Stauende und fuhr auf den Honda einer 40-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Honda auf einen vor ihr befindlichen Anhänger geschoben. Die 79-Jährige sowie die 40-Jährige wurden leicht verletzt. Ein 8-jähriger Mitfahrer im Honda erlitt schwere Verletzungen. Die 7 Jahre alte Mitfahrerin im Honda erlitt leichte Verletzungen. Alle weiteren Beteiligten blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der Hagelschauer zog in Richtung Norden, was zu weiteren Unfällen auf der Autobahn führte, hierbei blieb es jedoch glücklicherweise bei Sachschäden. Neben den Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei waren auch diverse Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr, die Straßenmeisterei sowie mehrere Abschleppunternehmen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell