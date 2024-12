Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Festnahme zweier tatverdächtiger Wohnungseinbrecher, gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.12.2024

Heilbronn (ots)

Durch akribische Ermittlungsarbeit und umfangreiche verdeckte Maßnahmen ist es Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn sowie weiteren Ermittlungsbehörden gelungen, ein Paar aus dem Raum Ludwigshafen als Tatverdächtige mehrere Wohnungseinbruchsdiebstähle zu identifizieren. Besonders auffällig ist der Umstand, dass das Paar für die Taten offenbar gezielt die Abwesenheit der Bewohner ausnutzte, die sich zur Tatzeit auf Trauerfeiern befanden.

Auf Grund der Ermittlungsergebnisse wurden von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen erwirkt. So konnten der 45-Jährige und seine 44-jährige Lebensgefährtin am Mittwochnachmittag in Ludwigshafen durch eine Spezialeinheit der Polizei festgenommen werden. Bei der Durchsuchung ihres Wohnortes wurde zudem umfangreiches Beweismaterial und mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Den polnischen Tatverdächtigen werden nach aktuellem Stand der Ermittlungen zumindest sieben - darunter vier vollendete und drei versuchte - Taten zur Last gelegt, wovon sich drei im Landkreis Heilbronn zugetragen haben. Die übrigen Tatorte liegen in Rheinland-Pfalz und Hessen.

"Dieser Fall zeigt eindrucksvoll, dass die Täterinnen und Täter vor nichts zurückschrecken, um sich eine günstige Tatgelegenheit zu verschaffen. Die Ermittlerinnen und Ermittler stellen sich dem jedoch mit all ihrer kriminalistischen Professionalität entgegen.", so der stellvertretende Leiter der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn, Kriminaldirektor Martin Fessner.

Eine Vorführung der Tatverdächtigen beim Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn erfolgte am 12. Dezember. Die Haftbefehle wurden in Vollzug gesetzt und die beiden Beschuldigten in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell